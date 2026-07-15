45 مشاركاً في النسخة الرابعة من «سواعد الأمان» بدبي

انطلقت النسخة الرابعة من برنامج «سواعد الأمان»، بمشاركة أكثر من 45 سفيراً للأمان، ويستمر البرنامج لمدة أربعة أسابيع.

ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إلى تمكين الشباب، وتعزيز دورهم المجتمعي، من خلال برنامج تدريبي متكامل، يسهم في بناء قدراتهم القيادية والمعرفية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء فاعلين في نشر ثقافة الأمان، ودعم جهود حماية المجتمع.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، العميد عبدالرحمن الشاعر، إنه بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تولي القيادة العامة لشرطة دبي، الطلبة من مختلف المراحل اهتماماً بالغاً، عبر إشراكهم في مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها خلال العام، لما تعكسه من أثر إيجابي في المجتمع، وتعزيزها للأمن والأمان، وإسهامها بشكل كبير في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والوعي.

ودعا العميد عبدالرحمن الشاعر الطلبة المشاركين إلى الاستفادة من البرنامج، وتقديم الاقتراحات والملاحظات، وبيان متطلباتهم الخاصة بالبرامج والأنشطة المُنفذة، وطرح الموضوعات التي يرغبون فيها، مؤكداً لهم بأن شرطة دبي داعمة للمبدعين والمتميّزين، وحاضنة للمواهب الطلابية المميّزة، مُثمناً في الوقت ذاته دور أولياء الأمور، لحرصهم على تشجيع أبنائهم، ودعمهم لتنمية مهاراتهم.

من جانبه، قال نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد فيصل الخميري، إن برنامج «سواعد الأمان» يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المشاركين، عبر تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات في شرطة دبي، مشيراً إلى توزيعهم على تخصصات متنوعة وفقاً لميولهم وما يتمتعون به من مهارات، وبناء على الأنشطة التي تميّزوا بها في مدارسهم.

بدوره، أوضح رئيس مجلس سفراء الأمان، الرائد راشد ناصر آل علي، أن البرنامج في الأسبوع الأول سيتم تنفيذه في الإدارة العامة لأمن المطارات، وتعريف الطلبة بالبرنامج وأهدافه ودور سفراء الأمان، إلى جانب تقديم عدد من المحاور التدريبية، من أبرزها التعريف بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، واستعراض قصص النجاح، ومحاضرات حول الذكاء والانضباط وغيرها من الموضوعات التخصصية.

أما في الأسبوعين الثاني والثالث فسيتم توزيع سفراء الأمان على عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يتيح لهم التعرف إلى طبيعة العمل، واكتساب الخبرات العملية، وتعزيز قِيَم المسؤولية المجتمعية، بينما يُختتم البرنامج في الأسبوع الأخير بحفل تخريج سفراء الأمان، تتويجاً لمسيرتهم التدريبية.