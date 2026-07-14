الإمارات تُدين بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.