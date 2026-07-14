دبي الإنسانية توجّه رابع شحناتها الإغاثية إلى أوغندا ضمن جسرها الجوي الداعم لجهود مكافحة إيبولا

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّهت دبي الإنسانية الشحنة الإغاثية الرابعة إلى أوغندا، وهي الثالثة على متن طائرة تابعة لجناح الطيران الملكي بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في تلك المنطقة.

وقد سُيّرَت الشحنة جواً إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، وعلى متنها 72.5 طناً مترياً من المساعدات المُخصصة لدعم المجتمعات المتأثرة بانتشار الفيروس، وتم توفير هذه الإمدادات من قبل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من مخزونهم الاستباقي في مستودعات دبي الإنسانية.

وضمّت الشحنة تجهيزات لتنقية المياه للمساعدة في الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، ووحدات تخزين متنقلة ومولدات كهربائية لتشغيل مراكز العلاج في المناطق التي تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة، إضافة إلى تجهيزات معيشية لتوفير المأوى المؤقت للمرضى والفرق الطبية. كما شملت الشحنة أجهزة تسجيل بيانات لمساعدة الطواقم الصحية على تتبع درجات حرارة اللقاحات والأدوية الحساسة ضمن سلسلة التبريد، إلى جانب تجهيزات تسهم في تحقيق معايير النظافة الضرورية لمنع انتشار تفشي الفيروس.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية جوسيبي سابا: "مع تنفيذ أربع شحنات جوية حتى الآن، تؤكد هذه العملية ما يمكن أن يحققه ثبات القيادة ووضوح الرؤية. فقد حرصت دولة الإمارات وحكومة دبي على تهيئة كافة الظروف التي تمكن شركائنا من نقل المساعدات الإنسانية عند الحاجة، وهذا بالضبط ما تتطلبه الاستجابة لمثل هذا الطارئ الصحي".

وأضاف سابا: "لا تكمن قيمة هذه المواد الإغاثية في بقائها داخل المستودعات، بل في وصولها إلى من يحتاجها ويستفيد منها. نتحدّث على سبيل المثال عن ممرض يقيم وحدةً للعلاج، أو أسرةً أصبحت الآن قادرة على الوصول إلى مياه صالحة للشرب. وهذا هو جوهر هذه الشحنة، وهو ما يدفع دبي الإنسانية إلى مواصلة دعم هذه الاستجابة الإنسانية الطارئة، وتسيير شحنات الإغاثة الطارئة الواحدة تلو الأخرى".

وتضاف هذه الشحنة من المساعدات إلى سلسلة عمليات مكثفة نفذتها دبي الإنسانية خلال العام الجاري، حيث سيّرت حتى اليوم 9 شحنات جوية وبرية تجاوز حجمها 450 طناً مترياً، استجابةً للأزمات الطارئة في غزة، ولبنان، وموزمبيق وأفغانستان، وذلك في إطار رسالة المدينة نحو دعم المجتمع الإنساني الدولي وعبر التنسيق الوثيق مع كافة شركائها.

وبصفتها مركزاً عالمياً يستضيف منظمات إنسانية دولية ومع إمكاناتها المتمثلة في القدرات اللوجستية والتخزينية عالية الكفاءة ووسائل النقل الفعّالة التي تحتاجها هذه المنظمات، تؤكد دبي الإنسانية التزامها بمواصلة جهودها لإيصال المساعدات إلى المتضررين من الأزمات، أينما كانوا ومتى كانت هناك حاجة إليها.