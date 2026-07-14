ضمن حملة شرطة دبي "صيف بلا حوادث".. "إينوك أوتو برو" تقدم فحصاً مجانياً للمركبات

تحت رعاية وزارة الداخلية ومجلس المرور الاتحادي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع شركة "إينوك أوتو برو"، حملة "صيف بلا حوادث"، تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية، وترسيخاً للوعي الذي يجعل من مستخدم الطريق شريكاً حقيقياً في حماية الأرواح والممتلكات.

وأعلنت "إينوك أوتو برو" تقديم فحصاً مجانياً للمركبات عبر ورش الصيانة التابعة لها، وتشمل فحص 10 نقاط أساسية في المركبة، من بينها الإطارات والزيوت، لضمان سلامتها.

وشهد إطلاق الحملة، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي اللواء أحمد عبدالله شهيل، ومدير مركز شرطة نايف العميد عمر موسى عاشور، ومدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور العقيد طلال المنصوري، وعضو المجلس المروري الاتحادي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان المقدم راشد حميد بن هندي، والمدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك أوتو برو» زيد عبدالرحمن القفيدي، إلى جانب عدد من الضباط والحضور.

وألقى العقيد طلال المنصوري كلمةً قال فيها:" يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في هذه المناسبة الطيبة، ونحن نحتفل بإطلاق حملة “صيف بلا حوادث” لعام 2026. وما يفرحني ويثلج صدري هو سعي دولتنا الرشيدة، بقيادتها الحكيمة، إلى توفير جميع مقومات الحياة السعيدة لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها سلامة الإنسان وحمايته من مختلف المخاطر التي تهدد حياته وممتلكاته".

وتابع:" ونحن نعيش في زمن يشهد تطوراً متسارعاً في وسائل التقنية، وتنامياً ملحوظاً في استخدام الآلات والتقنيات الحديثة، أصبحت الدولة نموذجاً رائداً يُشار إليه بالبنان، وانعكس هذا النمو في ارتفاع أعداد المركبات وسائقيها ومستخدمي الطريق على حد سواء".

وأضاف: وفي مواكبة هذه المتغيرات، أصبحت وفيات الحوادث المرورية تمثل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، ولمواجهة هذه التحديات، سخّرت القيادات الشرطية جميع الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سعياً إلى وضع الحلول المناسبة للحد من وفيات الحوادث المرورية، واضعةً نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني المتمثل في خفض نسبة وفيات حوادث الطرق".

وأوضح " تم إعداد الدراسات، وتحليل الإحصاءات، وتشكيل فرق العمل، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ الحملات، بالتزامن مع بذل جهود كبيرة لضبط أمن الطريق. كما يجري العمل على قدم وساق في المجال التوعوي، واختيار أفضل الموضوعات للحملات المرورية، لضمان توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وتفادي أخطاء الآخرين عند قيادة المركبات، والحرص على عدم التسبب في وقوع الحوادث المرورية".

بدوره، ألقى المقدم راشد حميد بن هندي، كلمة المجلس المروري الاتحادي، قال فيها: يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في افتتاح حملة "صيف بلا حوادث 2026"، لنطلق معاً رسالة توعوية هادفة تؤكد أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام والوعي هما الأساس في حماية الأرواح وصناعة صيف أكثر أماناً للجميع".

وتابع: تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية في تعزيز جودة الحياة، ودعم منظومة السلامة المرورية، بما يحقق مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة، ومن بينها خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية".

وأضاف: "كما تجسد الحملة جهود وزارة الداخلية والقيادات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ونشر الثقافة المرورية، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز أمن الطرق، تحقيقاً لرؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر أمناً واستدامة".

واختتم كلمته قائلاً: "وفي هذا اليوم، نؤكد استمرارنا في نشر الوعي وتعزيز السلامة المرورية، بالتعاون مع شركائنا، إيماناً منا بأن الطريق الآمن يبدأ بالوعي والالتزام، وأن الهدف هو عودة الجميع إلى منازلهم سالمين».

وألقى زيد عبدالرحمن القفيدي، كلمةً "إينوك أوتو برو"، عبّر فيها عن فخره بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي في تنفيذ الحملات التوعوية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية.

وأوضح أن شركة "إينوك أوتو برو" ستقدم، خلال فترة الحملة، خدمة الفحص المجاني للمركبات عبر ورش الصيانة التابعة لها، وتشمل فحص 10 نقاط أساسية في المركبة، من بينها الإطارات والزيوت، لضمان سلامتها.

وأضاف أن الشركة ستنظم عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سحباً على أربع إطارات مجانية للمركبات التي تخضع للفحص، وذلك ضمن برامجها التوعوية، متمنياً السلامة للجميع.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، كرّم العقيد طلال المنصوري، يرافقه المقدم راشد حميد بن هندي، فريق عملية التوعية والسلامة المرورية، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة، كما كرّما شركة "إينوك أوتو برو" تقديراً لدعمها وشراكتها الفاعلة في إنجاح حملة "صيف بلا حوادث"، إلى جانب تكريم شركة "ساعد للأنظمة المرورية".