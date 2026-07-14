«شكراً الإمارات» توثق 160 ألف رسالة شكر.. وتستهدف مليون لتتحول إلى سجل وطني للأجيال

نظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالتعاون مع جمارك دبي، فعالية حملة «شكراً الإمارات» في المبنى الرئيسي لجمارك دبي، ضمن أولى المحطات الميدانية للحملة، التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار وأصدقاء الإمارات تسجيل رسائل شكر لدولة الإمارات عبر منصتها الإلكترونية، توثيقاً لتجاربهم على أرض الدولة.

ودشّن مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبد الله بوسناد، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، مشاركة الدائرة رسمياً في الحملة بتسجيل أول رسالة شكر عبر منصتها الرقمية، وشارك موظفو جمارك دبي بتسجيل رسائلهم من خلال الأجهزة اللوحية المخصصة في الموقع، على أن تستمر المشاركة عبر المنصة الإلكترونية أمام جميع منتسبي الدائرة ومتعامليها.

وقال خليفة إبراهيم السليس: «أجمل ما يقدمه الإنسان للوطن الذي احتضنه كلمةُ شكرٍ صادقة، ومنذ قيام الاتحاد، أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً جعل الإنسان الثروة الحقيقية وأساس التنمية، وهو النهج الذي تواصل قيادتنا الرشيدة البناء عليه، وقد بلغ عدد الرسائل المسجلة في الحملة حتى اليوم 160 ألف رسالة، ونتطلع إلى مليون رسالة تتحول إلى سجل وطني يحفظ هذه التجارب للأجيال القادمة.

وأوضح السليس أن منصة الحملة استقطبت منذ إطلاقها أكثر من 453 ألف زيارة، فيما استقبلت رسائل من مشاركين يمثلون أكثر من 136 جنسية، مؤكداً أن الجولات الميدانية تمثل امتداداً للمنصة الرقمية، وأن اختيار جمارك دبي محطةً أولى جاء انطلاقاً من دورها الوطني ومكانتها بين الجهات الحكومية الرائدة، على أن ينتقل البرنامج إلى جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص في إمارة دبي، قبل التوسع إلى بقية إمارات الدولة.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد، إن احتضان جمارك دبي لانطلاق المرحلة الميدانية من مبادرة «شكراً الإمارات» يمثل اعتزازاً لجميع منتسبي الدائرة، ويجسد المكانة الوطنية التي تحظى بها المبادرة باعتبارها رسالة وفاء صادقة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومنصة مجتمعية تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء والامتنان للوطن.

وأكد أن اختيار جمارك دبي لتدشين هذه المرحلة يحمل دلالات وطنية تعكس الثقة بالدور الذي تؤديه الدائرة، مشيراً إلى أن قيم الولاء والانتماء ليست شعارات تُرفع، بل مسؤولية وطنية تُترجم إلى عمل وإنجاز وإخلاص.

ودعت الحملة الجمهور داخل الدولة وخارجها إلى تسجيل رسائلهم عبر الموقع الإلكتروني: www.shukranuae.emaratalaman.ae.