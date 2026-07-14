"تنفيذي الشارقة" يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على خطط التطوير في الجهات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة بما يسهم في خدمة الأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في إمارة الشارقة، ويدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل، ويعزز تكامل الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة، ورفع جودة الأداء المؤسسي، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للعام 2025م، الذي استعرض جهود الهيئة وأبرز إنجازاتها في تحقيق المؤشرات الرئيسة لقطاع الضيافة والتي سجلت ارتفاعاً في عدد النزلاء بنسبة 22% ليصل إلى أكثر من 2 مليون نزيل، موزعين على 102 فندق على مستوى الإمارة، إلى جانب الإيرادات الإجمالية التي بلغت 780 مليون درهم، ومعدل النمو في عدد النزلاء بحسب السنة على مستوى المنطقة.

واستعرض التقرير جهود الهيئة في الترويج الداخلي من حيث تنظيم الجولات لوفود الشركات السياحية والوفود الإعلامية وضيوف الإمارة، والترويج الخارجي من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات الدولية، بالإضافة إلى أبرز الفعاليات التي تقيمها الهيئة مثل مهرجان أضواء الشارقة ومنتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، والخدمات السياحية والبرامج التدريبية والتوعوية، والمبادرات المجتمعية، ومشاريع التحول الرقمي.