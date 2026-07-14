قطر تدين بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.