الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.