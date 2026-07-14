«الداخلية» تحذّر من حسابات وهمية تنتحل صفة شركات تأمين المركبات

حذّرت وزارة الداخلية من أسلوب احتيالي جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتمثل في إنشاء حسابات وهمية تنتحل صفة شركات ومكاتب تأمين المركبات، وتعرض خدمات بأسعار مغرية وغير واقعية، بهدف استدراج الضحايا وإيهامهم بإصدار وثائق تأمين مقابل تحويل مبالغ مالية مسبقاً، وبعد إتمام التحويل يكتشف الضحية أنه وقع ضحية لعملية احتيال إلكتروني.

وأكّدت الوزارة، على ضرورة التأكد من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل تحويل أي مبلغ مالي، والاعتماد فقط على التطبيقات المعتمدة ومكاتب التأمين المرخصة في الدولة، والحذر من العروض المغرية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.