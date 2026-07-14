إطلاق برنامج «تمكين الجاهزية المهنية للشباب العربي»

أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل في برنامج «تمكين الجاهزية المهنية للشباب العربي»، الذي ينظمه بالتعاون مع شركة «لينكدإن»، بهدف تمكين 500 شاب وشابة من أنحاء الوطن العربي من اكتساب المهارات المهنية والتقنية الأكثر طلباً في سوق العمل، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبناء مسارات مهنية أكثر تنافسية واستدامة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود مركز الشباب العربي، الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري العربي، وتوفير فرص نوعية للشباب، تمكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم المستقبلية، بما يسهم في تعزيز حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية، ويواكب تطورات سوق العمل العالمي.

وفي هذا السياق، قال وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «التغيرات التي تطرأ يومياً في شتى المجالات العملية أعادت تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة والأدوات المستخدمة ضمن مختلف القطاعات، ما يجعل الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للمستقبل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية مجتمعاتنا، وضمان استدامة تنميتها، ومن هذا المنطلق يأتي برنامج تمكين الجاهزية المهنية للشباب العرب، ليمنح الشباب فرصة الوصول إلى أدوات تعلم عالمية المستوى، واكتساب مهارات عملية، ومعارف متخصصة تمكنهم من بناء مسارات مهنية أكثر جاهزية ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل».

وأضاف: «نؤمن في مركز الشباب العربي بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم في مستقبل منطقتنا، فالشاب العربي يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة التحولات التنموية وصناعة الفرص، متى ما توافرت له المعرفة والأدوات المناسبة، ومن خلال شراكتنا مع (لينكدإن)، فإننا نعمل على تمكين الشباب العرب من اكتساب المهارات المطلوبة للمستقبل، وتعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على الابتكار، بما يدعم بناء جيل مؤهل للإسهام في اقتصاد المعرفة وقيادة التنمية المستدامة في العالم العربي».

من جانبه، قال رئيس القطاع الحكومي - لينكدإن الشرق الأوسط، فراس أبوحمزة: «نفخر بشراكتنا مع مركز الشباب العربي في هذه المبادرة النوعية التي تهدف إلى الاستثمار في قدرات الشباب العرب، وتعزيز جاهزيتهم المهنية تبعاً لأولويات ومتطلبات سوق العمل، ما يجعل من اكتساب المهارات الجديدة والتعلم المستمر أمراً يستدعي المرونة والتعامل بجدية معه، وهو ما نسعى إلى دعمه من خلال توفير محتوى تعليمي عالمي المستوى عبر منصة (LinkedIn Learning)، كما نتطلع إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم، وبناء مسارات مهنية أكثر تنافسية، والاستعداد بثقة لفرص المستقبل وتحدياته».

ويتيح البرنامج للمشاركين الاستفادة من 10 مسارات تعليمية متخصصة عبر منصة «Linkedin Learning» تغطي مجموعة واسعة من المهارات المهنية والتقنية التي تتوافق مع متطلبات المستقبل، وتشمل المسارات التقنية الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتطوير الرقمي، والتسويق الرقمي، فيما تشمل المسارات المهنية والشخصية التطوير المهني، والقيادة والإدارة، والتخطيط للمسار الوظيفي، وريادة الأعمال والعمل الحر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية وشهادات مهنية معترف بها دولياً، وتعزيز حضورهم المهني، من خلال بناء ملفات شخصية احترافية، تعكس مهاراتهم وخبراتهم وطموحاتهم المهنية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستثمار في تطوير الذات بصفتها ركائز أساسية للنجاح في بيئة العمل الحديثة.

ودعا مركز الشباب العربي الشبابَ العرب من مختلف الدول العربية إلى التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة النوعية، التي تجمع بين الخبرة الإقليمية في تمكين الشباب والمنصات التعليمية العالمية الرائدة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم لمستقبل العمل.