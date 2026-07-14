ناقشا مسارات تعزيز التعاون بين البلدين
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون، وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأمن الملاحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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