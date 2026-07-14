بلدية العين تحرر 321 مخالفة بحق منشآت غير غذائية في النصف الأول

نفذت بلدية مدينة العين، متمثلة في إدارة الصحة العامة، أكثر من 22 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت غير الغذائية، خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية والرقابية، والحفاظ على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد مدير الإدارة، هزام عبدالله الظاهري، أن أعمال التفتيش أسفرت عن توجيه 2335 إنذاراً، وتحرير 321 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، مشيراً إلى أن بلدية مدينة العين واصلت تنفيذ الحملات الرقابية المتخصصة، التي شملت حملات للتنظيف الشامل والعميق في سوق الخضار والأسماك، وعملية تفتيشية لمتابعة أعمال النظافة في السوق، وعلى خزانات وبرادات مياه الشرب، وأحواض السباحة العامة في الفنادق والأندية الرياضية والمنشآت التعليمية.

وأظهرت الإحصاءات أن الحملات والزيارات الرقابية شملت 6148 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة 1441 منشأة، إلى جانب تنفيذ 5489 مبادرة توعوية استهدفت رفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة لدى أصحاب المنشآت والعاملين فيها.