مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل في المخيم المهني

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المخيم المهني 2026، الذي يتيح لطلبة المدارس الإماراتيين في الصفوف الـ10 والـ11 والـ12 فرصة اكتساب خبرات عملية، والتعرّف عن قرب إلى قطاع الفضاء والتخصصات المهنية الداعمة له.

ويُقام المخيم، من 10 إلى 21 أغسطس المقبل، في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، ويهدف إلى دعم الطلبة في استكشاف مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب المجالات المؤسسية التي تسهم في دعم عمليات المركز ومهامه الفضائية الوطنية.

وخلال المخيم سيتعرّف المشاركون إلى إدارات المركز ومهامه، إلى جانب اكتساب خبرات عملية ضمن بيئة العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز فهم الطلبة للأدوار التقنية والعلمية والتنظيمية التي تسهم في تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

ويأتي المخيم المهني ضمن جهود مركز محمد بن راشد للفضاء المستمرة لاستقطاب وتنمية المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز الوعي بالفرص المتاحة في قطاع الفضاء الوطني، والإسهام في بناء قدرات المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.