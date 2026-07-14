«طرق دبي» تنفذ 11 مشروعاً جديداً لتطوير البنية التحتية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 11 مشروعاً تطويرياً جديداً، خلال يوليو الجاري، تتضمن تحسينات مرورية سريعة في عدد من المناطق والمحاور الحيوية، إلى جانب افتتاح طرق جديدة ومواقف للمركبات، وذلك ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية، وتعزيز انسيابية التنقل ورفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري عن المشروعات الجديدة، أن المشروعات تأتي ضمن خططها الرامية إلى مواصلة تحسين الحركة المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى وجهاتهم، من خلال تنفيذ حلول مرورية مرنة وسريعة، وتطوير المحاور الرئيسة.

وتشمل المشروعات، المقرر تنفيذها خلال الشهر الجاري، تحسينات مرورية سريعة على شارع راس الخور باتجاه شارع الخيل، إضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية على شارع المرابع في منطقة القوز، وتنفيذ حركة يمين حر من شارع الثويمة إلى شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد، وتحسينات مرورية سريعة على شارع لطيفة بنت حمدان، وتحسينات على تقاطع شارع راس الخور مع طريق دبي -العين، وإضافة حارة مرورية جديدة.

وأعلنت الهيئة تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، من بينها افتتاح مواقف المركبات الخاصة بمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، إضافة إلى إنشاء مواقف استراحة للشاحنات في مدينة هند، وتنفيذ مواقف سطحية في منطقة «البرشاء جنوب الأولى»، بما يدعم تنظيم حركة المركبات وتلبية احتياجات المناطق السكنية والخدمية.

وتتضمن المشروعات أيضاً افتتاح الشارع الرابط بين شارع القدرة وشارع حصة إلى جانب موتور سيتي، بما يعزز الترابط بين المناطق ويسهل حركة التنقل، إلى جانب إرساء عقد مشروع تطوير محور لطيفة بنت حمدان، ضمن خطط الهيئة لتطوير المحاور الرئيسة ورفع كفاءة شبكة الطرق في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أنها أنجزت، خلال يونيو الماضي، عدداً من مشروعات تحسين الطرق والحركة المرورية، تضمنت تحسينات مرورية لمدخل مجلس ند الشبا، وتطوير تقاطع شارع المركز التجاري مع مراسي درايف، وتوفير مسار إضافي باتجاه شارع المركز المالي، وتحسينات مرورية على تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

وشملت الأعمال المنجزة افتتاح الشارع الرابط بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مقابل منطقتَي «المرابع العربية 3» وفيلانوفا، إضافة إلى افتتاح جسر جديد باتجاه دبي هاربر، بما يعزز سهولة الوصول ويرفع كفاءة شبكة الطرق في المناطق ذات النمو المتسارع.