رئيس الدولة يعزي هاتفياً أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.