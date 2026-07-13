طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في تقريره اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28،والمد الثاني 00:38، والجزرالأول عند الساعة 18:18، والجزر الثاني عند الساعة 08:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً في العمق صباح الأربعاء، ويحدث المد الأول عند الساعة، 10:07، والمد الثاني 21:02، والجزر الأول عند الساعة 15:50، والجزر الثاني عند الساعة 03:57.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 31 90 30

دبي 39 31 90 30

الشارقة 39 31 85 30

عجمان 38 30 80 25

أم القيوين 39 29 80 25

رأس الخيمة 40 30 80 25

الفجيرة 38 33 90 45

العـين 46 30 50 15

ليوا 47 29 90 20

الرويس 42 28 90 30

السلع 45 30 90 25

دلـمـا 40 32 90 45

طنب الكبرى 35 31 85 40

طنب الصغرى 35 31 85 40

أبو موسى 36 32 85 35