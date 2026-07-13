رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.