للمرة الأولى.. «أبوظبي للتنقل» يُطلق لوحات ترخيص للمركبات ذاتية القيادة في الإمارة

أطلق مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، للمرة الأولى في إمارة أبوظبي، لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتأتي هذه المبادرة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة، من خلال تخصيص لوحات ترخيص تتيح تمييز المركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتشغيل التجريبي، إضافة إلى المركبات التي تقدم خدمات تجارية باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.

وتأتي اللوحات الجديدة بنوعين رئيسين، حيث تحمل اللوحة الخاصة بالمركبات التي تقدّم خدمات التشغيل التجاري عبارة القيادة الذاتية "Auto Drive"، وتحمل اللوحة المخصصة للمركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتجارب عبارة التجربة "Test"، ضمن تصميم موحد باللون الأزرق يتيح تمييز هذه المركبات بسهولة على الطرق.

وتسهم هذه اللوحات في تمكين الجهات المختصة من التعرّف على المركبات ذاتية القيادة بمختلف أنواعها أثناء تشغيلها على شبكة الطرق وتمييزها بسهولة، بما يدعم تعزيز الرقابة الميدانية ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

وترتبط هذه اللوحات بمتطلبات الترخيص والتشغيل المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة، بما يضمن التزام الشركات المشغلة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها في الإمارة، ويعزز كفاءة إدارة هذا القطاع مع التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الذكية.

ويأتي إطلاق هذه اللوحات بالتزامن مع التوسّع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، من خلال الخدمات التجارية وبرامج الاختبار والتشغيل التجريبي التي تنفّذها الشركات المتخصصة.

وتسهم هذه الخطوة في دعم تطوير منظومة المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، من خلال تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات التشغيلية وتحليلها، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز جاهزية الإطار التنظيمي مع التوسع في تطبيق هذه التقنيات.

وتؤكّد هذه المبادرة توجّه إمارة أبوظبي نحو مواصلة تطوير منظومة التنقل المستقبلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم اختبار المركبات ذاتية القيادة، وتشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.