رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التعازي لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق، في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهم شعب قطر وجميع أحبابه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «عزاؤنا لأهلنا في قطر.. ولأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر، وتنكيس الأعلام في جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، أربعة أيام، اعتباراً من أمس الأحد الموافق 12 يوليو، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل ثاني الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.