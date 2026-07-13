«الطوارئ والأزمات»: الأوضاع في الدولة مستقرة.. والتهديدات المرصودة خارج الحدود

طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أفراد المجتمع بأن الأوضاع في الدولة مستقرة، مؤكدة أن منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن أعلى مستويات الجاهزية، بما يضمن المتابعة المستمرة لأية مستجدات، والتعامل معها بشكل فوري، وأن التهديدات الصاروخية التي تم رصدها، صباح أمس، كانت خارج حدود الدولة.

وقالت الهيئة، في تصريح إعلامي، أمس، إن إصدار التنبيهات والرسائل التحذيرية يأتي في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات للتعامل مع أي مستجدات محتملة، أو أي مخاطر وشيكة، وإن كانت احتمالية تأثيرها محدودة، بما يعكس جاهزية المنظومة الوطنية، وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع واستقراره، وجددت الهيئة تأكيدها على أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق، وأن الجهات المختصة مستمرة في متابعة الأوضاع، وإطلاع الجمهور على جميع المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أصدرت تنبيهاً بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، داعية إلى البقاء في مكان آمن، ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

كما نبهت إلى أنه يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، وترك التعامل معها للجهات المختصة، والإبلاغ فوراً على رقم التواصل 999.