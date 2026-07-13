رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، لتنميتها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين، في زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى مصر.

كما تطرّق سموه والرئيس المصري إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد سموه والرئيس المصري، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا، في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل، في وقت سابق أمس، مدينة العلمين، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد ضم كلاً من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.