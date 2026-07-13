حمدان بن محمد: عظّم الله أجركم يا أهل قطر

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خالص التعازي وصادق المواساة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان. عظّم الله أجركم يا أهل قطر، وإنا لله وإنا إليه راجعون».