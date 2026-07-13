5 إجراءات لحماية المركبات المركونة قبل السفر.. أبرزها تجنب الساحات المهجورة

دعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى عدم ترك المركبات مهملة في الأماكن العامة خلال فترات السفر أو الغياب الطويل، خصوصاً مع بدء الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، والالتزام بخمسة إجراءات لحماية مركباتهم، أبرزها عدم الركن في الساحات المهجورة أو الرملية، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترجم بالالتزام بالتعليمات.

وتبلغ قيمة غرامة المركبة المهملة 500 درهم، إضافة إلى رسوم النقل والحجز المترتبة وفق الإجراءات المعتمدة.

وحدّدت البلدية سبعة إرشادات وقائية لضمان سباحة آمنة للأطفال، مع تزايد الإقبال على أحواض السباحة المنزلية خلال فصل الصيف، أبرزها عدم انشغال أولياء الأمور بالهاتف أثناء سباحة الأطفال وضرورة المراقبة المستمرة.

وتفصيلاً، أكدت بلدية دبي أن ترك المركبات لفترات طويلة من دون صيانة أو متابعة، خصوصاً خلال الإجازة الصيفية والعطلات السنوية، ينعكس سلباً على المشهد الحضاري والجمالي للمدينة، مشددةً على أن الحفاظ على بيئة دبي النظيفة شراكة، ومسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تتطلب التزام جميع أفراد المجتمع، ما يُعبّر عن وعي وثقافة سكانها.

ودعت عبر منصاتها الرقمية أصحاب المركبات المسافرين خارج الدولة خلال فصل الصيف إلى اتباع خمسة إجراءات محددة للتعامل مع مركباتهم قبل السفر، تشمل عدم ترك المركبة لفترة طويلة من دون صيانة أو متابعة، والحرص على تخصيص من ينظفها بشكل مستمر لتفادي تراكم الأتربة خلال فترة الإجازة، وتغطية المركبة بغطاء مناسب لحمايتها من الغبار والعوامل الجوية، وركنها في أماكن مخصصة وآمنة، وتجنب تركها في الساحات المهجورة أو المناطق الرملية التي تسرّع من اتساخها.

وشددت على أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز بيئة حضارية متكاملة تعكس جودة الحياة في دبي، كما يجنّب أصحاب المركبات التعرض للمخالفات والإجراءات القانونية المترتبة على مخالفة اللوائح والتعليمات المعمول بها.

وتعمل الفِرَق الميدانية على رصد وإزالة المركبات المهملة أينما وُجدت، سواء في الطرق، أو المواقف العامة، أو الساحات الرملية وفق برنامج عمل متواصل على مدار العام، كما تنفذ البلدية برامج ميدانية وحملات توعية مجتمعية للحد من انتشار المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة تُشوّه مظهر المدينة.

ووفقاً للإجراءات المتبعة، تبدأ آلية التعامل مع المركبات والمعدات المهملة برصدها من قبل الفِرَق الميدانية، وتوثيق جميع معلوماتها وبياناتها في النظام الذكي، ثم توجيه إنذار لصاحب المركبة لمدة تراوح بين ثلاثة و15 يوماً بحسب حالة المركبة وموقعها، وإذا كانت المركبة تحمل لوحة تسجيل صادرة من إمارة دبي، تُرسل البلدية رسالة نصية (SMS) إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل لدى هيئة الطرق والمواصلات لإبلاغه بالإنذار.

وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة أو تحريك المركبة بعد انتهاء المهلة المحددة، تُدرج ضمن برنامج الإزالة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف، حيث تُنقل إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير.

وتفرض بلدية دبي غرامة مالية قدرها 500 درهم على المركبات المهملة، يتم تحصيلها عند مراجعة مالك المركبة أو من ينوب عنه لاستلامها، إضافة إلى رسوم نقل المركبة وحجزها، التي تختلف بحسب نوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز، كما قد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تستدعي استخدام آليات أو معدات خاصة لعملية النقل، فضلاً عن رسوم يومية مقابل فترة الحجز حتى استلام المركبة.

وأكدت بلدية دبي أن الالتزام بالإرشادات الخاصة بالمركبات، لا سيما خلال موسم الإجازات والسفر، يسهم في المحافظة على المظهر الحضاري للإمارة، ويحدّ من تشويه المشهد العام، ويضمن سلامة المركبات وتجنب أصحابها الغرامات والرسوم المترتبة على تركها مهملة في الأماكن العامة.

وفي إطار حملاتها التوعوية خلال موسم الصيف، حددت بلدية دبي سبعة إرشادات وإجراءات وقائية مهمة لتعزيز سلامة الأطفال في المسابح المنزلية، مشددة على أن سلامة الأطفال أولوية ومسؤولية تتطلب اليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المسابح المنزلية لحمايتهم، خصوصاً مع تزايد الإقبال على السباحة المنزلية خلال الإجازة الصيفية.

وأوضحت أن تلك الإرشادات تشمل الرقابة المستمرة على الأطفال أثناء السباحة من قبل شخص بالغ وعدم الانشغال بالهاتف أو أي مشتتات أخرى، وتأمين منطقة المسبح وإغلاقها بشكل آمن وإحكام عند عدم الاستخدام، وتوفير حواجز أمان مناسبة حول أحواض السباحة، وتوعية الأطفال بتجنب السلوكيات غير الآمنة مثل القفز العشوائي والغوص غير الآمن والركض والتدافع، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمسابح المنزلية، والتحقق بانتظام من مستويات المواد المستخدمة في تعقيم المياه، وعدم الاقتراب من فتحات التصريف والشفط لتجنب قوة الشفط العالية التي قد تتسبب في حوادث غرق أو إصابات بالغة، مع توفير مفتاح إغلاق طارئ عند الحاجة.

• 500 درهم قيمة غرامة المركبة المهملة، إضافة إلى رسوم النقل والحجز.