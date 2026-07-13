شرطة دبي تدعو إلى الإشراف على الأطفال قرب أحواض السباحة والشواطئ

أكدت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أهمية الإشراف المباشر والمستمر على الأطفال أثناء وجودهم بالقرب من أحواض السباحة أو الشواطئ خلال قضاء الإجازة الصيفية التي تشهد زيادة في الإقبال على الأنشطة المائية، مُشددة على أن غياب الرقابة ولو للحظات قد يؤدي إلى وقوع حوادث غرق مأساوية.

ودعت أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل أو بالقرب من المسابح أو الشواطئ، وعدم الاعتماد فقط على وجود المنقذين أو استخدام وسائل الطفو كبديل عن الرقابة المباشرة، مع ضرورة اختيار أماكن السباحة الآمنة والالتزام بالتعليمات والإرشادات التحذيرية.

وأوضحت أن الأطفال قد يتعرضون للغرق بصمت في غضون ثوانٍ معدودة، من دون أن يتمكن المحيطون بهم من ملاحظة ذلك، الأمر الذي يستوجب بقاء أحد البالغين بالقرب منهم طوال فترة وجودهم في المياه، مؤكدةً أن الوقاية تبدأ دائماً بالوعي والالتزام بإجراءات السلامة، مُتمنية للأهالي قضاء إجازة سعيدة.