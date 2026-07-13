«الداخلية» تطلق باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، للعام التاسع على التوالي، باقة الخدمات الاستباقية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، بالتعاون مع «فزعة»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وذكرت أن الباقة تتضمن مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، تشمل إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وفتح ملف مروري عبر تطبيق وزارة الداخلية (MOIUAE) وموقع الوزارة الإلكتروني، كما تشمل منح بطاقة خصومات «فزعة» للطلاب التي تتيح عروضاً حصرية لهم، إلى جانب خدمات مصرفية مميزة مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم احتياجاتهم المالية، حيث خصصت الوزارة رقم الاتصال 8005000 للاستفسار.