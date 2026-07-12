الإمارات تتضامن مع سورية وتعزي في ضحايا غرق عبارة في دير الزور

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حادث غرق عَبَّارة بمحافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تتكلّل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.