الإمارات تتضامن مع بنغلاديش وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.