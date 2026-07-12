الإمارات تعلن الحداد وتنكيس الأعلام مدة 4 أيام لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل ثاني الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.