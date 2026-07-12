مكتوم بن محمد يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

عزّى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية، الأحد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "خالص العزاء والمواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى عموم أهل قطر الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحم الله الأمير الوالد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرة آل ثاني وشعب قطر الشقيق الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".