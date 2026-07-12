محمد بن راشد: خالص التعازي لأخي الشيخ تميم في وفاة فقيدنا حمد بن خليفة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية، الأحد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "خالص التعازي لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم شعب قطر وجميع أحبابه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".