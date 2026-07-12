رئيس الدولة يعزي أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية، الأحد.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس): «خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».