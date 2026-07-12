شرطة دبي تحذر من تحميل التطبيقات «غير الموثوقة»

حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من مخاطر تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة لما قد تتضمنه من برمجيات خبيثة تُمكن المحتالين من التسلل الرقمي للهواتف الذكية، وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، والاستيلاء على الأموال من الحسابات البنكية.

ونشرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فيديو توعوياً، أكدت فيه أن المحتالين يصنعون الطُعم عبر التطبيقات التي تناسب الضحايا وما يبحثون عنه، وما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية أو استثمارية أو توصيل أو تحديثات أمنية أو غيرها، وهو ما يقود الضحايا للضغط وتحميل التطبيقات ذات الصلة بما يبحثون عنه وبالتالي السقوط في شرك المُحتالين.

وأضافت أنه بمجرد تحميل التطبيقات يتمكن المُحتالون من التسلل الرقمي إلى الهواتف بسهولة وسرقة البيانات والأموال. وشددت على أهمية تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رمز الدخول مع أحد.