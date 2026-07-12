إطلاق البرنامج الوطني «جــاهزية المجتمع» لتأهيل مليون مستجيب مجتمعي

أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» البرنامج الوطني الموحّد والمتكامل للجاهزية والاستجابة المجتمعية «جاهزية المجتمع»، بهدف تدريب وتأهيل مليون مستجيب مجتمعي من أفراد المجتمع والمتطوعين والطلبة والموظفين والفرق المجتمعية، وتمكينهم من تقديم استجابة أولية آمنة ومنظمة خلال الدقائق الأولى من وقوع الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى حين وصول الجهات المختصة وفرق خط الدفاع الأول.

ويرتكز برنامج «جاهزية المجتمع» على منظومة وطنية متكاملة تشمل الجاهزية المؤسسية، والجاهزية المجتمعية، والجاهزية الدولية، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية والعسكرية والصحية والأمنية والإسعافية والمجتمعية ومؤسسات النفع العام.

ويستند البرنامج إلى شبكة من الشراكات والاعتمادات العلمية والتدريبية الدولية مع نخبة من الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسات المهنية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بما يعزز نقل المعرفة، وتوطين البرامج التخصصية، وتأهيل المدربين الوطنيين، وتطبيق معايير موحّدة تضمن جودة التدريب.

ويتضمن البرنامج أربعة مستويات تدريبية متدرجة يبدأ أولها بالجاهزية الأساسية، ويشمل التعرف إلى المخاطر، والسلامة الشخصية، وخطة الطوارئ الأسرية، وطلب المساعدة، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي، واستخدام جهاز مزيل الرجفان، والسيطرة على النزيف، والتعامل مع الاختناق، والإخلاء، والسلامة من الحرائق، وإعداد حقيبة الطوارئ، والدعم النفسي.

ويركز المستوى الثاني على مبادئ قيادة الحوادث، وإدارة موقع الحادث والتعامل مع الإصابات المتعددة، والإخلاء والنقل، ومكافحة العدوى، ودعم مراكز الإيواء، وتنظيم الحشود، والدعم اللوجستي، وتوثيق المعلومات، والمشاركة في التمارين الميدانية.

ويُعنى المستوى الثالث بتأهيل القيادات المجتمعية في قيادة الفرق، والتخطيط للطوارئ، وتقييم المخاطر، وإدارة الموارد والمتطوعين، واتخاذ القرار، والاتصال الاستراتيجي، وتصميم التمارين، وإعداد التقارير، واستخلاص الدروس المستفادة.

ويخصص المستوى الرابع لإعداد المدرب الوطني في مهارات التعليم والتدريب، وإدارة المحاكاة، وإعداد السيناريوهات، وتقييم المتدربين، وضمان الجودة، وتوحيد المحتوى، وتطوير البرامج التدريبية المحلية.