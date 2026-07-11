الرئيس اللبناني يعرب عن بالغ شكره وامتنانه لقرار الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة جوزاف عون، في القصر الجمهوري في العاصمة بيروت، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية فهد الكعبي.

ونقل الكعبي إلى الرئيس اللبناني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس الجمهورية اللبنانية، السفير الكعبي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات في لبنان والمنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.

وأعرب الرئيس اللبناني عن بالغ شكره وامتنانه لقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى بلدهم الثاني، لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسد متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد السفير فهد الكعبي، حرص دولة الإمارات المستمر على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل داعمة لأمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في التنمية والازدهار.