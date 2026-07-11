دليل إرشادي لحماية الأطفال خلال العطلة الصيفية

قدّمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سبع مجموعات من الإرشادات الوقائية الموجهة للأسر، بهدف تعزيز سلامة الأطفال خلال العطلة الصيفية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأنشطة الخارجية. وشملت التوصيات إجراءات للوقاية من أشعة الشمس والحرارة المرتفعة، وإرشادات للسلامة في المسابح والشواطئ، وسلامة الغذاء، وركوب السيارة، والسلامة داخل المنزل وخارجه، بما يسهم في حماية الأطفال من المخاطر الشائعة خلال موسم الصيف.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة «في الدليل الإرشادي لحماية الأطفال خلال العطلة الصيفية» أن دولة الإمارات تشتهر بطقسها الحار، موصية بتشجيع الأطفال على استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس بمعامل حماية لا يقل عن 30، مع وضع الواقي قبل الخروج بـ20 دقيقة على الأقل، وإعادة استخدامه كل ساعتين، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية لحماية الوجه والعينين، وتجنب ممارسة الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الساعة 12 ظهراً والرابعة مساءً، إلى جانب الحرص على شرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

وأكدت الهيئة ضرورة مراقبة الأطفال باستمرار عند وجودهم في الماء أو بالقرب منه، والتأكد من ارتدائهم سترات النجاة أو وسائل الطفو المناسبة عند السباحة في المسابح أو على الشواطئ، مع تعليمهم السباحة، وعدم ممارستها بمفردهم، وتوعيتهم بمخاطر الأمواج والتيارات المائية وكيفية تجنبها.

كما دعت إلى الاحتفاظ بمعدات الإنقاذ بالقرب من المسبح، وتعليم الأطفال الدخول والخروج منه بطريقة آمنة باستخدام السلالم، ومنع الجري أو القفز داخله، والتأكد من ملاءمة النظارات الواقية أو أقنعة السباحة للأطفال، وتجنب استخدام عوامات السباحة غير الآمنة، مع الانتباه إلى علامات الغرق، مثل الصمت، ووضع الرأس في الماء، وقلة الحركة، وطلب المساعدة فوراً، وعدم محاولة الإنقاذ إلا من قبل شخص مدرب.

ونصحت بالسماح للأطفال بأخذ فترات راحة منتظمة في أماكن باردة ومظللة، وإلباسهم ملابس واسعة وخفيفة، وتشجيعهم على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، مع المحافظة على برودة المنزل باستخدام أجهزة التكييف أو المراوح، وعدم ترك الأطفال داخل السيارة بمفردهم مطلقاً، ولو لفترة قصيرة.

وشددت الهيئة على أهمية غسل الأطفال أيديهم قبل تناول الطعام، وحفظ الأطعمة القابلة للتلف مبردة بصورة جيدة، والتأكد من طهي الطعام إلى درجة الحرارة المناسبة، وتجنب تركه معرضاً للشمس لفترات طويلة، مع تشجيع الأطفال على شرب الماء، والحد من تناول المشروبات السكرية.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الأطفال بارتداء حزام الأمان دائماً، وجلوسهم في المقاعد الخلفية، خصوصاً في السيارات المزودة بوسائد هوائية، واستخدام مقاعد الأطفال وأدوات التثبيت المناسبة لأعمارهم وأحجامهم. كما أوصت بارتداء خوذة الرأس عند ركوب الدراجات، وتعليم الأطفال قواعد العبور الآمن من خلال النظر يميناً ويساراً قبل عبور الطريق.

ودعت الهيئة إلى توفير بيئة منزلية آمنة من خلال إزالة مصادر الخطر، مثل السجاد الفضفاض والأسلاك المكشوفة والأدوات الحادة، وتوعية الأطفال بمخاطر العبث بالمقابس والأجهزة الكهربائية، والتأكد من وجود أجهزة كشف الحرائق وتعليمهم إجراءات السلامة في حال اندلاع حريق، إضافة إلى حفظ مواد التنظيف والأدوية والمواد الخطرة بعيداً عن متناول الأطفال، وتوعيتهم بمخاطر اللعب بالكبريت أو الولاعات.

كما أوصت الهيئة بارتداء الأطفال أحذية مناسبة للعب والمشي، وتوعيتهم بمخاطر اللعب بالقرب من الطرق أو مواقع البناء أو المناطق الخطرة، وأهمية الابتعاد عن الحيوانات غير المألوفة، وعدم استخدام الألعاب النارية أو غيرها من الألعاب الخطرة، مع ضرورة الإشراف عليهم أثناء اللعب في الحدائق والملاعب، وتجنب المناطق التي تتجمع فيها المياه الراكدة، وفحصهم بعد وجودهم في المناطق العشبية، للتأكد من عدم تعرضهم للقراد.

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