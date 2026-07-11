«معاً نبدأ».. منظومة للكشف المبكر تدعم نمو الأطفال وجودة حياتهم

صممت هيئة زايد لأصحاب الهمم، مشروع «الكشف المبكر- معاً نبدأ»، لدعم مساعي الدولة في تحسين جودة حياة ورفاهية الأطفال، عبر تقديم خدمات شاملة لرصد المؤشرات النمائية للأطفال من الولادة وحتى ثماني سنوات، في إطار توجيه الأسر نحو التدخل المبكر لمساعدتها في التعامل مع أي تأخر نمائي قد يعانيه أطفالها، بما يسهم في الحد من الآثار المستقبلية للإعاقة، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي والتعليمي والوظيفي، ودعم الاستثمار الاجتماعي المستدام في تنمية رأس المال البشري.

وتفصيلاً، تتيح خدمة الكشف المبكر، للأسر خيارين للتقييم، الأول يتمثل في التقييم المبدئي الإلكتروني للحصول على نتائج أولية تساعد في فهم احتياجات الطفل، والثاني حجز موعد لإجراء التقييم الشامل في المركز المختص لاستكمال الفحوص اللازمة. وبعد مراجعة البيانات وتصنيف الحالة مبدئياً إلى طبيعية، أو بحاجة إلى متابعة، أو مشتبه في وجود إعاقة، يتم التواصل مع ولي الأمر للتحقق من المعلومات، والتأكد من وجود مؤشرات فعلية تستدعي المتابعة.

وتشمل مراحل الخدمة تقديم الإرشاد الأسري من خلال توفير الدعم النفسي والعاطفي، وتوعية الأسرة بأهمية الكشف المبكر، إلى جانب تحويل الحالات إلى الأقسام المختصة لإجراء تقييم شامل متعدد التخصصات، وإصدار بطاقة أصحاب الهمم عند استحقاقها، والبدء بخدمات التدخل المبكر حسب حاجة الطفل. كما تواصل المؤسسة متابعة الأسرة لضمان استكمال الخدمات، وتقديم الدعم خلال مراحل العلاج، وتحديث الخطط التأهيلية بما يتناسب مع تطور الطفل واحتياجاته.