قيادات حكومية وتنفيذية تشيد بالبرامج النوعية لـ «مخيم صيف دبي» في إعداد جيل المستقبل

تفقد وفد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات التنفيذية المخيم الصيفي الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع بدبي، للاطلاع على سير العمل والبرنامج المتكامل الذي يقدّمه المخيم، والوقوف على الجوانب التنظيمية والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال واليافعين، وتُسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم الوطنية والاجتماعية.

ضم الوفد كلاً من نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق عوض المهيري، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، اللواء تميم المهيري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، خليفة راشد الهاملي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وثمّن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، مستوى التنظيم الاحترافي والجهود الاستثنائية التي تقف خلف نجاح الموسم الرابع للمخيم الصيفي، وأشار إلى أن تعزيز الحس الأمني لدى الأجيال الجديدة منذ سن مبكرة يتكامل بشكل وثيق مع منظومة الأمن والاستقرار الشاملة التي أرستها إمارة دبي.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن «مخيم صيف دبي» يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية في تصميم مبادرات نوعية تستثمر في الإنسان، وتُسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والمهارات والقيم التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأكد المشرف العام على «خدمة الأمين»، عمر الفلاسي، أن زيارة الفريق ضاحي خلفان تميم تمثل داعماً كبيراً يرسخ أهداف المخيم، قائلاً: «إن التواجد الميداني للقيادات الأمنية العليا بين أبنائنا يؤكد الرؤية الاستراتيجية الراسخة لإمارة دبي بأن الأمن مسؤولية مجتمعية مشتركة تبدأ من الفرد».