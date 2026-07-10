الخـط الأزرق لـمتـرو دبــي.. إنجاز 2800 متر أنفاقاً وجسوراً و100% من أساسات المحطة الأيقونية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحقيق تقدّم متسارع في تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، معلنة إنجاز أكثر من 2000 متر من أعمال حفر الأنفاق، ووصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، إلى جانب تجاوز إنجاز الجسور العلوية أكثر من 800 متر، واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي 30%، في وقت يتواصل فيه تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد تمهيداً لافتتاحه في سبتمبر 2029.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يشهد تقدماً متوازناً ومتسارعاً في مختلف مراحله الإنشائية، سواء تحت الأرض أو فوقها، لأعمال حفر الأنفاق أو إنشاء الجسور والمحطات عبر استخدام أحدث تقنيات حفر الأنفاق ومنظومة تصنيع متكاملة تدعم تنفيذ أحد أكبر مشاريع النقل المستقبلية في الإمارة، بما يجسد رؤية دبي لبناء مدينة أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أن آلة حفر الأنفاق العملاقة «الوقيشة» أنجزت حفر أكثر من 2000 متر من الأنفاق انطلاقاً من محطة المدينة العالمية (1) باتجاه محطتي المدينة العالمية (2) و(3)، ووصلت في 29 يونيو الماضي إلى محطة سوق التنين، التي تُعد أول محطة نفقية ضمن المشروع، معلنة بذلك إنجاز المرحلة الأولى من أعمال حفر الأنفاق.

وأشارت إلى أن «الوقيشة» تمثل جيلاً متطوراً من آلات حفر الأنفاق، إذ تعمل بأحدث أنظمة التوجيه والمراقبة الرقمية، بمتوسط إنجاز يراوح بين 13 و17 متراً يومياً خلال أعمال الحفر، و30 متراً حال الوصول إلى قدرة الحفر القياسية، ما يعكس التطور الكبير في تقنيات تنفيذ الأنفاق مقارنة بالمراحل الأولى لإنشاء مترو دبي.

وفي الجانب الإنشائي، أكدت الهيئة اكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية - «إعمار العقارية» بنسبة 100%، فيما تتواصل حالياً أعمال تنفيذ الهيكل الإنشائي للمحطة، التي تُعد أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً، وتمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 160 ألف راكب يومياً، لتكون أحد أبرز المعالم الهندسية في المشروع.

وأضافت أن أعمال تنفيذ الجسور العلوية حققت تقدماً ملحوظاً، إذ تجاوز إجمالي ما تم إنجازه أكثر من 800 متر في مختلف مواقع المشروع، بالتوازي مع استمرار تنفيذ معبر خور دبي، الذي يُعد أول معبر مائي ضمن شبكة مترو دبي، وأطول جسر للمترو يعبر الخور بطول 1.3 كيلومتر، حيث بلغت نسبة إنجاز الأساسات العميقة فيه 30%، على أن يكتمل تنفيذه خلال عام 2027.

وفي إطار دعم وتيرة التنفيذ، أوضحت الهيئة أن مصنع إنتاج قطع الجسور العلوية في منطقة الروية يمتلك حالياً مخزوناً يكفي لتنفيذ نحو كيلومترين من مسار المترو، فيما تجاوز مخزون مصنع حلقات الأنفاق في المدينة العالمية 1700 حلقة خرسانية، تكفي لتنفيذ نحو ثلاثة كيلومترات من الأنفاق، وهو ما يسهم في تسريع الأعمال وتقليل زمن التنفيذ وضمان استمرارية توريد المكونات الإنشائية.

وبيّنت أن نسبة إنجاز أعمال المحطات النفقية بلغت 20%، مؤكدة مواصلة استمرار الأعمال المدنية والإنشائية استعداداً وتمهيداً لوصول آلات حفر الأنفاق إلى بقية مواقع المشروع خلال المراحل المقبلة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد دشّن قبل نحو شهرين أعمال الحفر الأساسية في أنفاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تبلغ كلفته 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.