ملابس محتشمة ومنع التدخين والسفر بأمراض معدية.. ضوابط سلوكية على «قطارات الاتحاد»

حددت «قطارات الاتحاد» قواعد خاصة بسلوك المسافرين، تشمل اللباس المحتشم، والمظهر العام للمسافرين، وعدم جواز تعريض الصحة العامة للخطر، بما في ذلك السفر أثناء الإصابة بمرض معدٍ، أو التسبب في إزعاج أو مضايقة الآخرين، أو التدخين، وغيرها.

وشددت على ضرورة التزام الجميع بها في جميع الأوقات داخل المحطات وعلى متن القطارات، بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الثقافية المعمول بها.

وأكدت قواعد السلوك المعتمدة في ميثاق المسافر، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أنه يجب على جميع المسافرين ارتداء ملابس محتشمة ومناسبة، في جميع الأوقات حيث يُمنع ارتداء الملابس الشفافة أو غير اللائقة، أو التي تتضمن صوراً أو عبارات أو شعارات مسيئة، وفقاً لما تقدره «قطارات الاتحاد».

وحددت حالات عدم الأهلية للدخول أو البقاء، إذ ذكرت أنه لا يجوز لأي مسافر الدخول أو البقاء إذا رأى الشخص المخول، بشكل معقول، أن المسافر في حالة غير ملائمة أو غير مناسبة، أو أن ملابسه قد تؤدي إلى تلويث أو إتلاف أي من ممتلكات «قطارات الاتحاد» أو ممتلكات السكك الحديدية الوطنية، أو ممتلكات أو ملابس أي شخص آخر.

ونبهت «قطارات الاتحاد» إلى أن هذه القواعد تنطبق عند الدخول إلى أي منطقة تتطلب تذكرة، أو الوجود فيها أو المرور عبرها، أو عند الوجود على متن أحد القطارات، وتهدف هذه القواعد إلى ضمان رحلة آمنة ومريحة ومحترمة لجميع المسافرين.

وشددت قواعد السلوك على أهمية الالتزام بالسلوك اللائق والمحترم والمعقول، إذ ذكرت أنه لا يجوز للمسافرين استخدام أي ألفاظ مسيئة أو تهديدية أو بذيئة أو غير لائقة، كما لا يجوز لهم التصرف بطريقة غير حضارية أو مسيئة أو تهديدية أو تنطوي على مضايقة أو عدم احترام أو ترهيب أو إزعاج بأي شكل من الأشكال.

كما أجازت قواعد السلوك لموظفي «قطارات الاتحاد» أو الشخص المخول أن يطلب من أي مسافر الوقوف في الطابور، وذلك للحفاظ على النظام والسلامة وسلاسة الحركة في المحطات والقطارات.

ونصّت أيضاً على أنه إذا وُجه المسافر إلى الوقوف في الطابور بموجب إشعار أو لوحة إرشادية، أو بناءً على طلب الشخص المخول، فيجب عليه الوقوف في نهاية الصف، واتباع التعليمات المعقولة الصادرة عن الشخص المخول تنظيم الصف، ويُمنع منعاً باتاً تجاوز الطابور أو محاولة تخطيه بأي شكل من الأشكال.

وتضمنت قواعد السلوك آلية التعامل مع الأغراض التي قد تُشكل خطراً، إذ أكدت أنه لا يجوز لأي مسافر إحضار أو ترك أي مادة أو غرض يرى الشخص المخول أنه قد يُشكل تهديداً، أو يسبب إزعاجاً، أو يؤدي إلى تلويث أو إتلاف أو تعريض أي شخص أو ممتلكات أو مرافق السكك الحديدية الوطنية للخطر.

ونبهت إلى أنه إذا طلب شخص مخوّل من أي مسافر إزالة مادة أو غرض مخالف، ولم يقم بذلك فوراً، فيجوز إزالة ذلك الغرض من قبل الشخص المخول أو بتوجيه منه، ويتحمل المسافر جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بهذه الإزالة.

وشددت قواعد السلوك على أنه لا يجوز للمسافرين التدخين، سواء باستخدام الغليون أو السيجار أو السجائر أو أي من منتجات التبغ الأخرى، أو استخدام السجائر الإلكترونية أو أجهزة التبخير أو أي أجهزة مشابهة للتدخين أو التبخير، أو حمل أي أعواد ثقاب أو ولاعات أو مواد مشتعلة، داخل أي منطقة تتطلب تذكرة، باستثناء الأماكن التي تحددها «قطارات الاتحاد» صراحةً كمناطق مسموح فيها بالتدخين.

كما لا يجوز لأي مسافر حيازة أو استهلاك أو توفير أو تداول أي أغراض أو مواد خاضعة للرقابة، أو مواد مخدرة، أو أي مادة أخرى محظورة بموجب القوانين الوطنية السارية.

كما لا يجوز لأي مسافر حمل أي من الأغراض المحظورة، ولا يجوز لأي مسافر حمل أي من الأغراض المقيدة ما لم يكن مستوفياً شروط النقل المطبقة عليها.

ونبهت القواعد إلى أربعة أمور لا يجوز للمسافرين التسبب فيها، وهي: تعطيل عمليات تشغيل القطار، بما في ذلك العبث بأبواب الدخول إلى القطار أو إساءة استخدام أي من أنظمة الإنذار، وتعريض السلامة و/أو الأمن للخطر، بما في ذلك عدم الالتزام بتعليمات السلامة والأمن الصادرة عن «قطارات الاتحاد»، وتعريض الصحة العامة للخطر، بما في ذلك السفر أثناء الإصابة بمرض معدٍ، أو التسبب في إزعاج أو مضايقة أو تشويش للمسافرين الآخرين أو موظفي «قطارات الاتحاد» أو الأشخاص المخولين أو أي شخص آخر، ولا يجوز للمسافرين القيام بأي نشاط على متن القطار أو داخل منطقة التذاكر الإلزامية يتضمن البيع أو الإعلان عن أو توزيع أي سلع أو خدمات، أو إجراء استطلاعات، أو التسوّل، أو الترويج لأي غرض، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من «قطارات الاتحاد».

وشددت على أنه في حال عدم التزام المسافر بأي حكم من أحكام هذا القسم، أو ارتكابه جريمة أو أي تصرف مخالف على متن القطار أو داخل أي محطة أو مرفق، تحتفظ «قطارات الاتحاد» بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها، وإبلاغ الجهات المختصة، واسترداد جميع التكاليف والمصروفات والأضرار الناتجة عن ذلك.

الأجهزة الإلكترونية

شددت قواعد السلوك على أنه يجب استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بطريقة لا تسبب إزعاجاً للمسافرين الآخرين أو لموظفي «قطارات الاتحاد».

ويشمل ذلك استخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي مقاطع صوتية، والحفاظ على مستوى صوت مناسب لا يسبب إزعاجاً للآخرين. وأكدت أنه يحق لموظفي «قطارات الاتحاد» اتخاذ ما يرونه مناسباً للتعامل مع أي ضوضاء أو إزعاج ناتج عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الطلب من المسافر التوقف عن استخدام الجهاز، أو استخدام سماعات الرأس، أو خفض الصوت، أو مغادرة القطار في المحطة التالية إذا استمر التسبب في إزعاج أو ضوضاء مفرطة.