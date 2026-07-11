الوقوف العشوائي للسيارات أثناء صلاة الجمعة يعيق حركة المصلين والمشاة

رصد سائقون ومصلون مظاهر وقوف عشوائي متكرر للمركبات في الطرق المحيطة والمؤدية إلى المساجد، وتحديداً خلال أداء صلاة الجمعة، بما يتسبب في إعاقة حركة المصلين والمشاة على حد سواء، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة الميدانية في هذه الأوقات، لضمان انسيابية السير، والحفاظ على السلامة العام.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن الالتزام بأداء الصلاة لا يشكل مبرراً لمخالفة القوانين والأنظمة المرورية، أو التسبب في إعاقة الطريق ومصالح الآخرين، مشددين على أن الحفاظ على سلامة عابري السبيل واحترام حقوقهم يعدان جزءاً أصيلاً من الآداب والقيم الدينية والمدنية المعمول بها في المجتمع.

ودعوا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية الدينية والمرورية لإيصال رسالة واضحة بأن احترام حقوق الآخرين وجعل الطريق آمناً هما جزء لا يتجزأ من الممارسات الأخلاقية والدينية.

من جانبها، أكدت شركة «كيو موبيليتي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتطوير نظام «درب» للتعرفة المرورية في أبوظبي، ونظام «مواقف» للمواقف العامة في الإمارة، أن الوقوف العشوائي للمركبات داخل وحول مواقف المساجد يتسبب في إعاقة حركة المصلين والمشاة، ويؤثر في انسيابية الحركة المرورية، فضلاً عن خطورته في تأخير وصول مركبات الطوارئ في الحالات الطارئة.

وقالت الشركة، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن الوقوف العشوائي داخل وحول مواقف المساجد يتخذ أشكالاً عدة، من أبرزها الوقوف المزدوج داخل المواقف، بما يؤدي إلى عرقلة حركة المركبات وسد مسارات الخروج، إضافة إلى الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة، وإعاقة مداخل ومخارج المساجد ومخارج الطوارئ، الأمر الذي يؤثر في سهولة التنقل داخل هذه المواقع، ويحدّ من انسيابية الحركة.

وأوضحت شركة «كيو موبيليتي»، أن الوقوف العشوائي أمام المساجد، لاسيما خلال صلاة الجمعة، يؤدي إلى زيادة الازدحام المروري داخل المناطق المحيطة بالمساجد، ويؤخر انسيابية الحركة، ويرفع الوقت اللازم لخروج المركبات بعد انتهاء الصلاة، كما قد يؤثر في سلامة المصلين والمشاة، ويعيق وصول مركبات الإسعاف والدفاع المدني والجهات المختصة في الحالات الطارئة.

وحول الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة، أكدت «كيو موبيليتي» أنها تنفذ، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل والجهات المعنية، حملات توعوية ميدانية وإعلامية، تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقوف الصحيح، وترسيخ الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية داخل وحول المساجد، بما يسهم في الحد من الوقوف العشوائي، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المصلين والزوار خلال أوقات الصلاة.

ودعت الشركة قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، واستخدام المواقف النظامية المخصصة، وتجنب الوقوف في المواقع التي تعيق الحركة أو تؤثر في سلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة أن الالتزام بهذه الممارسات يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والمحافظة على المظهر الحضاري للمرافق العامة.

وأشارت إلى ما تنشره عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ضمن رسائلها التوعوية، ومنها: «في منطقة المساجد، موقفك الصحيح يسهّل وصول الجميع. استخدم المواقف المخصصة وتجنب إعاقة الحركة».

كما تواصل «كيو موبيليتي» تنفيذ حملة توعوية بشأن تنظيم المواقف حول المساجد، تستهدف رفع مستوى وعي قائدي المركبات بأهمية الالتزام بالوقوف الصحيح، واستخدام المواقف المخصصة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين انسيابية الحركة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين والزوار.

• شركة «كيو موبيليتي» دعت إلى استخدام المواقف النظامية المخصصة.