غرفة تحكم مركزية لمراقبة المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي

افتتح مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، غرفة التحكم المركزية المخصّصة للرقابة على عمليات المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي، بحضور كل من الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ورئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفا.

وأوضح المركز أن غرفة التحكم تعمل على مراقبة حركة المركبات ذاتية القيادة فورياً، ما يتيح سرعة التعامل مع أي حالات تشغيلية أو طارئة، وفق الإجراءات المعتمدة ويعزز السلامة على الطرق.

وتعتمد غرفة التحكم على أنظمة رقابة وتشغيل متقدمة تتضمن نظام مراقبة مركزياً، إلى جانب منصة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة تتيح تتبعاً لحظياً لمواقع المركبات وسرعاتها ومساراتها، وتصدر تنبيهات فورية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية، فضلاً عن تسجيل الرحلات وتحليلها، وتمكّن من إدارة خطط الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد تقارير دورية تدعم تحسين المسارات ورفع كفاءة التشغيل استناداً إلى البيانات.

وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي، إن افتتاح غرفة التحكم المركزية يمثل محطة أساسية في مسار تطوير الإطار التنظيمي للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي، ويأتي استجابة للنمو المتسارع في تبني تقنيات التنقل الذكي، وما يتطلبه ذلك من منظومة إشراف متقدمة تضمن إدارة المخاطر بكفاءة عالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، حمد عادل العفيفي، إن مبادرات المركز تعكس تحولاً متقدماً نحو نموذج خدمات رقمية متكاملة تعزز ريادة أبوظبي في قطاع النقل الذكي.