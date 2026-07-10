«بلديات أبوظبي» توضح دلالة «الأذن المقصوصة» للقطط السائبة

أوضحت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن رؤية قطة بأذن مقصوصة في شوارع ومناطق الإمارة تعد دلالة مباشرة على أنها تلقت رعاية خاصة وخضعت لبرنامج صحي متكامل.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه العلامة تؤكد خضوع القطة لبرنامج "الضبط والتعقيم والتطعيم وتثبيت الشريحة الإلكترونية والإرجاع" والمعروف بمصطلح (TNVMR)، والذي يهدف إلى رعاية القطط السائبة في إمارة أبوظبي .

وأضافت أن هذا البرنامج يسهم بفاعلية في تحسين صحة الحيوانات، والحد من تكاثرها، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الإنسان والحيوان.

وأضافت أن هذا البرنامج يسهم بفاعلية في تحسين صحة الحيوانات، والحد من تكاثرها، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الإنسان والحيوان، داعية الجمهور في حال رؤية قط مجتمعي يحتاج إلى الرعاية والادراج ضمن برنامج (TNVMR)، إلى التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي عبر الرقم (800555).

وأكدت في فيديو توضيحي بثته عبر حسابها على منصة "إكس" أن المشبك الصغير الذي يوضع على الأذن اليسرى للقطة يوضح أنها قد أنهت عملية التعقيم والتطعيم، وهو لا يسبب أي ضررا لها

وأكدت دائرة البلديات والنقل أن كل أذن مقصوصة لقطة سائبة تُمثل ثمرة جهود مشتركة للحفاظ على بيئة أكثر أماناً وانسجاما لجميع السكان، مع ضمان تقديم رعاية القطط السائبة بطريقة إنسانية ومستدامة.