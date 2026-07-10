حتى نهاية أغسطس 2026.. «كهرباء الشارقة» تطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت السياحية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية والتسهيلات المخصصة لدعم المنشآت السياحية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، ورفع تنافسيته، ودعم بيئة الاستثمار في الإمارة.

وأكدت الهيئة، أنها خصصت فريق عمل متخصص لمتابعة تنفيذ المبادرات ميدانياً، من خلال زيارة المنشآت السياحية المستفيدة، والتعريف بالمزايا وآليات الاستفادة منها، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في تطوير المبادرات وتعظيم أثرها الاقتصادي، مع إعداد تقارير دورية ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز كفاءة التنفيذ.

وأوضح مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة، الدكتور حسين عسكر، أن المبادرات التي تستمر من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، تأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز استدامة القطاع السياحي، كما تحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن المبادرات، تشمل: تمديد فترة سداد الفواتير لمدة شهر إضافي، وتقسيط فواتير الاستهلاك، والإعفاء من غرامات القطع لمدة ثلاثة أشهر، وتقسيط مبالغ التأمين الخاصة بالحسابات الجديدة على أربع دفعات، والإعفاء من رسوم اعتماد المخططات للمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد مدة توصيل الخدمات للمشروعات دون رسوم إضافية، إلى جانب تجميد رسوم الخدمات للعدادات غير المشغلة في الفنادق والمنشآت السياحية، وتمكين مستثمري الشقق الفندقية من فصل الخدمات عن الوحدات غير المستغلة، وتقسيط رسوم إصدار تصاريح أعمال الصيانة الكهربائية، إضافة إلى تحمل الهيئة الرسوم البنكية المترتبة على سداد فواتير الاستهلاك عبر التحويل البنكي لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف عسكر، أن الهيئة ستواصل متابعة تنفيذ المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أي حوافز إضافية يتم اعتمادها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.