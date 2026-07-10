خالد بن محمد يلتقي الفائزين بجوائز «صندوق خليفة لريادة الأعمال»

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجوائز النسخة الثانية من «مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال».

وهنّأ سموه الفائزين بالجائزة، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول مشاريعهم وأفكارهم الطموحة، التي تعكس وعي الشباب الإماراتيين بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية لمواصلة بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأعرب الفائزون بالجائزة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا اللقاء، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدين أن ما يحظون به من دعم ورعاية يُشكّل حافزاً لمواصلة التميز والابتكار في تطوير حلول تسهم في استشراف المستقبل وصناعته.

وشهدت «مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال» مشاركة 509 من روّاد الأعمال والشركات الناشئة والشباب والمواهب، لتقديم حلول عملية لتحديات حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تم اختيار المشاريع المؤهلة للمشاركة في مخيم تدريبي مكثف، منها 28 شركة ناشئة في أبوظبي، و21 في منطقة العين، وثماني شركات في منطقة الظفرة.

وأسفرت المرحلة النهائية من المسابقة عن تتويج خمسة مشاريع مبتكرة في قطاعات السياحة، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والرعاية الصحية، والزراعة، وثلاث جوائز في فئة الابتكار في حلول الذكاء الاصطناعي، ومجال الاستدامة، وقطاع الروبوتات.