الإمارات ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة بدء إجراءات رفع اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رحبت دولة الإمارات بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سورية في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.

وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.