لقب «تحدي القراءة العربي» في بيت الزرعوني للمرة الثانية

حافظ بيت الزرعوني على لقب بطل «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بعدما انتزعت الطالبة دانة عادل الزرعوني، من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في أبوظبي، لقب بطلة الدورة الـ10 لعام 2026، لتسير على خطى شقيقتها (ريم)، الفائزة باللقب في الدورة السابقة، في إنجاز عائلي استثنائي يجسد ثقافة راسخة، جعلت القراءة أسلوب حياة، وحولت المنزل إلى حاضنة للمواهب وصناعة التميز المعرفي.

وكشفت بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى دولة الإمارات، دانة عادل الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم» أن شقيقتها الكبرى (ريم) كانت صاحبة الأثر الأكبر في بداية رحلتها مع القراءة، مؤكدة أن حبها الكتب لم يولد مصادفة، بل بدأ بتوجيه ودعم مستمر من شقيقتها، التي كانت تتولى اختيار الكتب والعناوين المناسبة لسنها واهتماماتها، حتى أصبحت تمتلك القدرة على انتقاء الكتب بنفسها.

وقالت (دانة): «كان فضل الله أولاً، ثم فضل (ريم)، وراء دخولي عالم الكتب والروايات والقراءة، حيث كانت تختار لي الكتب بعناية».

وأضافت: «بعدها انطلقت في رحلتي الخاصة، وتسلمتُ الراية من شقيقتي، لأواصل المسيرة بطريقتي، مستفيدة من كل ما تعلمته منها».

من جانبها، أكدت ريم الزرعوني، بطلة «تحدي القراءة العربي» في موسمه التاسع على مستوى دولة الإمارات، وصاحبة المركز الرابع على مستوى الوطن العربي، أن تتويج شقيقتها يمثل مصدر فخر للأسرة بأكملها، ووجهت لها رسالة قالت فيها: «فوزك ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، لأن من يحمل اسم الإمارات عليه أن يكون خير سفير لها في كل المحافل».

وأوضحت (ريم) أن علاقة الشقيقتين لا تقوم على المنافسة، بل على التكامل الفكري، وقالت: «نحن نكمل بعضنا بعضاً، فـ(دانة) تطرح الأفكار، وأنا أناقشها وأحللها معها، وكثيراً ما نخوض مناظرات فكرية وثقافية عميقة، كانت تسهم في صقل شخصيتينا، وتعزيز قدرتنا على الحوار والنقد والتحليل، وهو ما انعكس على أدائنا في (تحدي القراءة العربي)».

وأكدت الشقيقتان أن ما حققتاه من إنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من الأسرة، التي غرست فيهما حب القراءة منذ الصغر، ووفرت لهما البيئة المحفزة على المطالعة والحوار وتبادل الأفكار.

وأكدتا أن «تحدي القراءة العربي» يتجاوز كونه مسابقة للتنافس على الألقاب، إذ يمثل مشروعاً حضارياً ومعرفياً يصنع جيلاً قارئاً، وينمي مهارات التفكير والتحليل والحوار، ويعزز الاعتزاز باللغة العربية.