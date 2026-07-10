«الأعمال الخيرية العالمية» تدعم مصابي غزة بمليونَي درهم

سلّم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيكاً بقيمة مليونَي درهم، دعماً لبرنامج الأطراف الاصطناعية «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف توفير وتصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية، إلى جانب خدمات التأهيل للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي أن هذا الدعم يأتي امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيداً لالتزام الهيئة بدعم المبادرات الإنسانية النوعية، التي تسهم في التخفيف من معاناة المصابين وتلبية احتياجاتهم الطبية والتأهيلية.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية إن برنامج «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالشراكة مع عملية «الفارس الشهم 3»، يمثل نموذجاً للعمل الإنساني الإماراتي القائم على الاستجابة السريعة والفاعلة لاحتياجات المتضررين، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، لاسيما المصابون الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الأحداث في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أن البرنامج يهدف إلى إعادة الأمل للمصابين، من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير الأطراف الاصطناعية وخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى عملية «الفارس الشهم 3» على جهودها الإنسانية الرائدة، مؤكداً التزام الهيئة بمواصلة دعم برنامج «خطوة أمل»، وتوسيع نطاقه خلال المراحل المقبلة، بما يضمن وصول خدماته إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويعزز الأثر الإنساني المستدام الذي تسعى إليه دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأعرب منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3»، حمود سعيد العفاري، عن الشكر والتقدير لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها المتواصل لعملية «الفارس الشهم 3» بشكل عام، وبرنامج الأطراف الاصطناعية «خطوة أمل» بشكل خاص، الذي يجسد استمرار التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وأكد العفاري أن «خطوة أمل» يعد برنامجاً إنسانياً متخصصاً، يركز على الاستجابة لحالات البتر التي يتعرض لها المصابون نتيجة الأحداث في قطاع غزة، ويهدف إلى تركيب الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية للمصابين بما يعيد إليهم القدرة على الحركة، ويمهد لمرحلة جديدة من التعافي واستعادة الأمل وإعادة بناء الحياة.