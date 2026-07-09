عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية.

وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ووزير الخارجية في سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها.

وأعرب سموه، خلال الاتصالين الهاتفيين مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما، مشددا على أن أمن دولة الكويت وأمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما جرى خلال المباحثات الهاتفية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.