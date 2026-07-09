قرقاش: لا بديل عن وحدة الصف الخليجي في مواجهة التهديدات التي تمس أمن دول التعاون

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "يبقى تعزيز وحدة الموقف بين دول مجلس التعاون الخليجي ضرورةً قصوى في مواجهة التهديدات التي تمس أمن دولنا واستقرارها. فلا بديل عن الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات بتوحيد الصف، دفاعاً عن سيادتنا وصوناً لمنجزاتنا، انطلاقاً من وحدة المصير والمصلحة المشتركة".

وأضاف قرقاش: "تلك هي رسالة الإمارات وقيادتها".