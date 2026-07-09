ابتداءً من 25 أكتوبر المقبل.. «طيران الإمارات» تُشغّل طائرات A380 على خط دلهي

أعلنت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران دولية في العالم، عن أنها ستبدأ بتشغيل طائراتها الأيقونية من طراز إيرباص على "A380" على خط دلهي في 25 أكتوبر المقبل، لتصبح العاصمة الهندية بذلك ثالث وجهة في البلاد تخدمها هذه الطائرة الشهيرة ذات الطابقين.

وستشغل الناقلة طائرة "A380" المجهزة بأربع درجات سفر "بما في ذلك الدرجة السياحية المميزة" على الرحلة "EK512/513"، كما ستشغل طائرات "B777" المحدّثة والمجهّزة بأربع درجات سفر، على رحلاتها اليومية الثلاث الأخرى إلى دلهي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم: "تماشياً مع التزامنا الراسخ في طيران الإمارات تجاه الهند، يسرّنا الإعلان عن اعتزامنا تشغيل طائراتنا الأيقونية من طراز إيرباص A380 على خط دلهي، التي تُعدّ بوابةً رئيسةً في شبكتنا في الهند، ابتداءً من شهر أكتوبر، حيث ستصبح دلهي ثالث مدينة في الهند إلى جانب مومباي وبنغالورو نستخدم على رحلاتنا إليها طائرات A380، في إطار حرصنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الهند، ونتقدّم بالشكر للسلطات الهندية على دعمها لهذه الخطوة ونُقدّر شراكتنا المستمرة معها".

وأضاف كاظم: "نعمل أيضاً على توسيع نطاق الدرجة السياحية المميزة لتشمل ست وجهات في الهند، في إطار حرصنا الدائم على طرح أحدث منتجاتنا المصممة لتحسين تجربة المسافرين، حيث ستصبح الدرجة السياحية المميزة متاحة على قرابة نصف رحلاتنا الأسبوعية المجدولة إلى الهند، كما نعمل على تنفيذ العديد من التحسينات الأخرى، ما يؤكد حرصنا على تعزيز شراكتنا مع الهند والتزامنا تجاه مسافرينا".

ومع توفر مقصورة الدرجة السياحية المميزة التي تحظى بإقبال كبير على جميع الرحلات بين دبي ودلهي، تُقدّم طيران الإمارات أحدث منتجاتها المميزة على هذا الخط، مؤكدةً التزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة للمسافرين من وإلى الهند، وتتميز مقصورة الدرجة السياحية المميزة بمقاعد جلدية واسعة ووثيرة بلون كريمي مع مساحة رحبة للأرجل وإمكانية إمالة المقاعد، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من وجبات الطعام الفاخرة التي تقدم في أطباق خزفية، ومجموعة شاملة من وسائل الراحة.

وابتداءً من أكتوبر، ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على الرحلات إلى ست مدن هندية: دلهي، ومومباي، وأحمد آباد، وبنغالورو، وكلكتا، وكوتشي، مما يمنح المسافرين من وإلى الهند خيارات أوسع عند التخطيط لرحلاتهم.

دلهي - دبي

سيحظى المسافرون على خط دلهي - دبي بخيارات أوسع للسفر، مع توفر أربع درجات سفر في جميع الرحلات اليومية، حيث ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على الرحلة EK513، التي يتم تشغيلها باستخدام طائرة A380 ذات الشعبية العالية، وكذلك على الرحلات EK511 وEK515 وEK517 التي يتم تشغبلها باستخدام طائرات البوينغ 777.

كلكتا - دبي

ابتداءً من 25 أكتوبر، ستُشغّل طيران الإمارات رحلتها اليومية بين كلكتا ودبي "EK570/571" باستخدام طائرة إيرباص A350 من الجيل الجديد، بدلاً من طائرة البوينغ 777 حالياً، مما سيتيح للمسافرين على هذا الخط التمتع بتجربة السفر على هذه الطائرة الأيقونية، بما في ذلك الدرجة السياحية المميزة، كما ستسيّر الناقلة الرحلة EK572/573 5 مرات أسبوعياً باستخدام طائرة بوينغ 777 محدثة بأربع درجات سفر، وبهذا ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على جميع الرحلات الـ 12 الأسبوعية بين كولكاتا ودبي.

مواصلة التوسع في توفير الدرجة السياحية المميزة بجميع أنحاء الهند

بحلول نهاية أكتوبر، ستقدّم طيران الإمارات الدرجة السياحية المميزة على رحلاتها إلى 6 مدن هندية، وذلك باستخدام أسطول متنوع من طائرات إيرباص A380 وإيرباص A350 وبوينغ 777 ذات الأربع درجات سفر، لتلبية الطلب المتنامي من المسافرين الراغبين في مزيد من الراحة والخصوصية خلال رحلاتهم، حيث ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على 4 رحلات يومية من دلهي، و12 رحلة أسبوعية من كولكاتا، و22 رحلة أسبوعية من مومباي، و9 رحلات أسبوعية من أحمد آباد، و7 رحلات أسبوعية من بنغالورو، ورحلتين أسبوعيتين من كوتشي.

خدمة عملاء مُحسّنة بلمسة شخصية

في إطار التزامها المستمر تجاه الهند، تعمل طيران الإمارات بكل مستمر على الارتقاء بخدماتها للمسافرين في الهند لتعزيز تجربتهم على الأرض وفي الأجواء، حيث افتتحت مؤخراً متاجر سفر في دلهي ومومباي، ما يتيح للعملاء استكشاف منتجاتها وخدماتها المبتكرة مع التمتع بدعم شخصي من فريق عمل مؤهل، ومن المُقرر افتتاح متاجر سفر اخرى في حيدر آباد وبنغالورو، بالإضافة إلى مركز اتصال خاص في مومباي.

وفي الأجواء ينعم كافة المسافرين مع طيران الإمارات إلى جميع وجهاتها التسع في الهند بقوائم طعام مستوحاة من المطابخ الإقليمية، من إعداد كبار طهاة حائزين على جوائز عالمية رفيعة، احتفاءً بالتنوع الغني للمطبخ الهندي، مع تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات الغذائية، ويتحدث أفراد طواقم الخدمة على هذه الرحلات العديد من اللغات، بما في ذلك الهندية وبعض اللغات الإقليمية، بينما يوفر نظظام الترفيه على متن الطائرة أكثر من 6500 قناة تعرض أحدث أفلام بوليوود، بالإضافة إلى محتوى غني باللغات التاميلية والمالايالامية والغوجاراتية والكانادية وغيرها.

تسيّر طيران الإمارات 167 رحلة أسبوعياً إلى 9 وجهات رئيسية في الهند، وهي: أحمد آباد، بنغالورو، تشيناي، دلهي، حيدر آباد، كوتشي، كولكاتا، مومباي، وتيروفانانتابورام، وتربطها عبر دبي بشبكة رحلاتها العالمية التي تغطي ما يقارب 140 وجهة، وعلى مدار 4 عقود من الخدمة، يسّرت طيران الإمارات حركة وتدفقات السلع والمنتجات، وساهمت بفعالية في تطوير حركة السياحة والتجارة في الهند ودفعت عجلة التقدم والازدهار فيها.